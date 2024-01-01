Виробника шин Goodyear можуть оштрафувати на мільярди доларів

За поданими документами прокуратури Безансона суддя вже викликав на зазначену дату представників двох європейських компаній – виробника шин SAS Goodyear Operations Luxembourg та його дистриб’ютора AS Goodyear France у Франції. Їх пояснення має заслухати слідчий суддя.

Поки що невідомо, чи призведе це до офіційних звинувачень. Кілька впливових європейських видань вже повідомили про це та залучили до прогнозів експертів. Однак у більшості випадків ЗМІ обмежилися констатацією факту назначеного судового засідання, як от today.rtl.lu та entrevue.fr.

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Розслідування зосереджено як на компанії Goodyear, так і на певних особах, котрі можуть нести відповідальність. У 2016 році прокуратура в Безансоні, Франція, розпочала офіційне розслідування щодо того, чи Goodyear свідомо приховував важливу інформацію про безпеку для захисту своєї репутації.

Розслідування набрало обертів завдяки зусиллям Софі Роллет, яка втратила чоловіка в аварії 2014 року, спричиненій вибухом шини. Її незалежне дослідження показало, що катастрофа не була окремою подією, а, можливо, частиною тенденції. У 2016 році вона подала офіційну скаргу в Безансоні.

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Експерти називають зібрані докази дуже серйозними, оскільки прокуратура вирішила висунути додаткові звинувачення. Це вже буде не просто "невмисне вбивство", яке карається штрафом до 375 000 євро, а й "введення в оману в комерційній діяльності" та "введення в оману щодо характеристик товару, що створює ризик для людей".

Такі правопорушення караються штрафом у розмірі до 10 відсотків річного обороту підприємства. Останній у 2024 році становив трохи менше як 19 мільярдів доларів США, тож штраф може обчислюватися майже двомільярдною сумою.