Рынок мотоциклов в Украине: итоги 2025 года

В прошлом году сегмент мотоциклов продемонстрировал стабильный рост без резких перекосов. Пока легковые авто лихорадило из-за налоговых изменений и ожидания новых правил, двухколесный транспорт постепенно забирал на себя роль альтернативы городским маршруткам и пробкам, уверены в Институте исследований авторынка.

По итогам 2025 года в Украине было зарегистрировано 43 808 новых мотоциклов, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Импорт подержанной мототехники вырос еще динамичнее - до 6 601 единицы, показав прирост в 54,4%.

Внутренний рынок также не стоял на месте: 29 706 перепродаж обеспечили рост на 13,8%.

Фактически мотоцикл перестал быть импульсной покупкой. Его все чаще покупают как более дешевый и простой способ передвижения на короткие дистанции - без привязки к расписаниям и без необходимости ежедневно стоять в пробках.

Кто формирует спрос

Основу спроса в 2025 году составила техника с объемом двигателя от 125 до 250 куб. см. Это максимально утилитарные модели, у которых нет ничего лишнего - лишь возможность "просто ехать". Именно здесь доминируют бренды китайского и индийского происхождения, которые предлагают минимальную цену входа в мотомир.

На этом фоне спортивные амбиции, дизайн и брендовая история отошли на второй план. Мотоцикл для большинства покупателей - это уже не элемент стиля жизни, а инструмент решения ежедневных логистических задач.

Декабрь: сезонное затишье без обвала

Конец года принес ожидаемое сезонное снижение активности, но без драматических провалов. В декабре количество первых регистраций новых мотоциклов сократилось на 35,8% по сравнению с ноябрем - до 1 441 единицы. В то же время в годовом измерении этот показатель остался в плюсе и вырос на 45,6%.

Импорт подержанных мотоциклов в декабре также снизился на четверть за месяц, до 235 единиц, но по сравнению с декабрем 2024 года вырос сразу на 152,7%. Самым устойчивым оказался внутренний рынок: 1 535 перепродаж - это даже на 6,4% больше, чем в ноябре.

Зима традиционно считается "тихим" сезоном, но статистика показывает: интерес к мототехнике не исчезает даже в морозы. Просто он переходит в фазу планирования и подготовки к новому сезону.

Что покупают на внутреннем рынке

На вторичном рынке сохраняется баланс между доступностью и проверенной надежностью. Лидерами здесь остаются Honda и Yamaha. За ними следуют китайские Lifan и Geon.

Также стабильный спрос фиксировался на мотоциклы Suzuki и Kovi. Десятку самых активных брендов внутреннего рынка дополнили Kawasaki, Musstang, Spark и индийский Bajaj.

Импорт подержанных: для тех, кто ищет эмоции

Импорт подержанной мототехники имеет совсем другой характер. Здесь рынок выглядит значительно более "эмоциональным". Первые позиции традиционно удерживают Honda, Yamaha и Suzuki, далее следуют Kawasaki и культовый Harley-Davidson.

В десятке также присутствуют BMW, Ducati, Triumph, KTM и Indian. Это небольшая, но важная часть рынка, где мотоцикл покупают не только как транспорт, а как реализацию мечты.

Новые мотоциклы: утилитарность без романтики

Сегмент новых мотоциклов в 2025 году был максимально прагматичным. В топе - бренды, предлагающие самые доступные модели для ежедневного использования. Лидерами стали Spark, Lifan и Musstang. За ними - Forte, Kovi и Geon.

Спрос также сохранялся на технику Tekken, Bajaj, Shineray и Loncin. Именно эти марки фактически обеспечивают мобильность небольших городов и сел, где мотоцикл часто выполняет роль единственного персонального транспорта.

Комментарий эксперта:

"Украинский рынок мотоциклов полностью зависит от импорта. В сегменте новой техники за весь 2025 год в статистике регистраций не появилось ни одного изделия местного производства. Легендарный КМЗ окончательно остался в истории, а новых попыток создать собственный продукт мы так и не увидели.

В результате рынок оказался между ностальгией по прошлой промышленной базе и реальностью, где доминируют дешевые китайские и индийские модели. Лишь небольшая доля покупателей выбирает японские, европейские или американские мотоциклы - преимущественно на вторичном рынке. Сегодня мотоцикл в Украине - это не культура и не индустрия. Это утилитарное решение, которое полностью зависит от внешних производителей и глобальных ценовых трендов".

Итог года

2025 год показал, что мотоцикл в Украине перестал быть экзотикой. Это уже полноценный инструмент мобильности, который занял собственную нишу между автомобилем и общественным транспортом. И если экономические условия будут оставаться нестабильными, двухколесный сегмент имеет все шансы и дальше расти - без пафоса, но с холодным расчетом.