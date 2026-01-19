Ринок мотоциклів в Україні: підсумки 2025 року

Минулого року сегмент мотоциклів продемонстрував стабільне зростання без різких перекосів. Поки легкові авто лихоманило через податкові зміни й очікування нових правил, двоколісний транспорт поступово забирав на себе роль альтернативи міським маршруткам і заторам, впевнені в Інституті досліджень авторинку.

За підсумками 2025 року в Україні було зареєстровано 43 808 нових мотоциклів, що на 17,2% більше, ніж роком раніше. Імпорт вживаної мототехніки зріс ще динамічніше — до 6 601 одиниці, показавши приріст у 54,4%.

Внутрішній ринок також не стояв на місці: 29 706 перепродажів забезпечили зростання на 13,8%.

Фактично мотоцикл перестав бути імпульсною покупкою. Його дедалі частіше купують як дешевший і простіший спосіб пересування на короткі дистанції — без прив’язки до розкладів і без потреби щодня стояти в заторах.

Хто формує попит

Основу попиту в 2025 році склала техніка з об’ємом двигуна від 125 до 250 куб. см. Це максимально утилітарні моделі, у яких немає нічого зайвого — лише можливість «просто їхати». Саме тут домінують бренди китайського та індійського походження, які пропонують мінімальну ціну входу в мотосвіт.

На цьому тлі спортивні амбіції, дизайн і брендова історія відійшли на другий план. Мотоцикл для більшості покупців — це вже не елемент стилю життя, а інструмент вирішення щоденних логістичних задач.

Грудень: сезонне затишшя без обвалу

Кінець року приніс очікуване сезонне зниження активності, але без драматичних провалів. У грудні кількість перших реєстрацій нових мотоциклів скоротилася на 35,8% порівняно з листопадом — до 1 441 одиниці. Водночас у річному вимірі цей показник залишився в плюсі й зріс на 45,6%.

Імпорт вживаних мотоциклів у грудні також знизився на чверть за місяць, до 235 одиниць, але у порівнянні з груднем 2024 року зріс одразу на 152,7%. Найстійкішим виявився внутрішній ринок: 1 535 перепродажів — це навіть на 6,4% більше, ніж у листопаді.

Зима традиційно вважається «тихим» сезоном, але статистика показує: інтерес до мототехніки не зникає навіть у морози. Просто він переходить у фазу планування та підготовки до нового сезону.

Що купують на внутрішньому ринку

На вторинному ринку зберігається баланс між доступністю та перевіреною надійністю. Лідерами тут залишаються Honda та Yamaha. За ними йдуть китайські Lifan та Geon.

Також стабільний попит фіксувався на мотоцикли Suzuki та Kovi. Десятку найактивніших брендів внутрішнього ринку доповнили Kawasaki, Musstang, Spark та індійський Bajaj.

Імпорт вживаних: для тих, хто шукає емоції

Імпорт уживаної мототехніки має зовсім інший характер. Тут ринок виглядає значно більш «емоційним». Перші позиції традиційно утримують Honda, Yamaha та Suzuki, далі йдуть Kawasaki та культовий Harley-Davidson.

У десятці також присутні BMW, Ducati, Triumph, KTM та Indian. Це невелика, але важлива частина ринку, де мотоцикл купують не лише як транспорт, а як реалізацію мрії.

Нові мотоцикли: утилітарність без романтики

Сегмент нових мотоциклів у 2025 році був максимально прагматичним. У топі — бренди, що пропонують найдоступніші моделі для щоденного використання. Лідерами стали Spark, Lifan та Musstang. За ними — Forte, Kovi та Geon.

Попит також зберігався на техніку Tekken, Bajaj, Shineray та Loncin. Саме ці марки фактично забезпечують мобільність невеликих міст і сіл, де мотоцикл часто виконує роль єдиного персонального транспорту.

Коментар експерта:

«Український ринок мотоциклів повністю залежить від імпорту. У сегменті нової техніки за весь 2025 рік у статистиці реєстрацій не з’явилося жодного виробу місцевого виробництва. Легендарний КМЗ остаточно залишився в історії, а нових спроб створити власний продукт ми так і не побачили.

У результаті ринок опинився між ностальгією за минулою промисловою базою та реальністю, де домінують дешеві китайські та індійські моделі. Лише невелика частка покупців обирає японські, європейські чи американські мотоцикли — переважно на вторинному ринку. Сьогодні мотоцикл в Україні — це не культура й не індустрія. Це утилітарне рішення, яке повністю залежить від зовнішніх виробників і глобальних цінових трендів».

Підсумок року

2025 рік показав, що мотоцикл в Україні перестав бути екзотикою. Це вже повноцінний інструмент мобільності, який зайняв власну нішу між автомобілем і громадським транспортом. І якщо економічні умови залишатимуться нестабільними, двоколісний сегмент має всі шанси й надалі зростати — без пафосу, але з холодним розрахунком.