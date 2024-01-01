Рынок новых грузовиков в октябре остается стабильным

Рынок грузовиков остается стабильным
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто, сообщает Укравтопром.
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Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- Renault - 246 ед.;
- Citroen - 111 ед.;
- Ford - 90 ед.;
- Mercedes-Benz - 78 ед.;
- MAN - 76 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.