Рынок новых грузовиков в октябре остается стабильным

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто, сообщает Укравтопром.

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Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

Renault - 246 ед.; Citroen - 111 ед.; Ford - 90 ед.; Mercedes-Benz - 78 ед.; MAN - 76 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.