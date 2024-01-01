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Рынок новых грузовиков в октябре остается стабильным

Стагнация рынка новых грузовиков продолжается.
Рынок грузовиков остается стабильным - Auto24

Рынок грузовиков остается стабильным

Евгений Гудущан
logo6 ноября, 12:33
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто, сообщает Укравтопром.

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Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. Renault - 246 ед.;
  2. Citroen - 111 ед.;
  3. Ford - 90 ед.;
  4. Mercedes-Benz - 78 ед.;
  5. MAN - 76 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Aвтобизнес #Новости