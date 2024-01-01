Ринок нових вантажівок у жовтні лишається стабільним

Ринок вантажівок лишається стабільним
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто, повідомляє Укравтопром.
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Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім жовтнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 11%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Renault - 246 од.;
- Citroen - 111 од.;
- Ford - 90 од.;
- Mercedes-Benz - 78 од.;
- MAN - 76 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10,4 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.