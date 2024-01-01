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Рынок новых грузовиков в Украине остается стабильным

Рынок новых грузовиков в ноябре почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года есть небольшой рост.
Рынок грузовиков остается стабильным - Auto24
Евгений Гудущан
logo4 декабря, 10:48
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1089 авто, сообщает Укравтопром.

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Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним ноябрем, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти на 6%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. Renault - 233 ед.;
  2. Citroen - 143 ед.;
  3. Mercedes-Benz - 100 ед.;
  4. MAN - 89 ед.;
  5. Scania - 59 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 11,5 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Грузовики #Новости