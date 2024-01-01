В культовом грузовике Coca-Cola можно переночевать: как это сделать

Дебютный показ освещенного огнями капотного автомобиля с полуприцепом прошел удачно. Маршрут проложен по городам Германии и Австрии, где запланировано 33 и 19 остановок соответственно.

Если в маленьких административных центрах праздничный автопоезд задержится на несколько часов, посещая в течение дня два города, то в городах-миллионниках этот автомобиль будет работать по своей программе целый день, а то и по два дня.

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Организаторы обещают, что в 2024 году легендарный американский автомобиль с изогнутыми надписями и сказочными огнями подарит хорошее настроение не только детворе, но и взрослым. Волшебный рождественский мир с мерцающими огнями, праздничными ароматами и рядом мероприятий будет на каждой остановке, независимо от того, маленький это город на 100 000 жителей или большой с миллионным населением.

Основные моменты включают фотосессии с Сантой, персонализированные бутылки ледяной Coca-Cola плюс игры, конкурсы, лотереи для детворы и взрослых. Будут и VIP-мероприятия, на которые посетителям нужны билеты. Их разыгрывают через приложение Coca-Cola.

Фото: Coca-Cola

Эксклюзив также будет. Для желающих разыгрывается лотерея "Выиграй ночь в грузовике". Ее участники могут выиграть незабываемую ночевку в одном из двух рождественских грузовиков. Одноразовая ночь в комфортных условиях уже вызвала живой интерес у любителей чего-то необычного...

А вот в Великобритании долгожданный Рождественский тур Coca-Cola Truck Tour стартует в нынешнюю субботу, 23 ноября, в Глазго. Оттуда начнется рейд, что разнесет магию и доброту Рождества к людям по всей стране.

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В этом году праздничный автопоезд с Рождественскими огнями производителя напитков поддержит крупнейшую благотворительную организацию Великобритании FareShare, которая борется с голодом и пищевыми отходами. В этот праздничный сезон Coca-Cola пожертвует эквивалент до 1 миллиона блюд через FareShare.

Организаторы заявляют, что будет интересно, весело и... питательно. Под навесом мерцающих огней и праздничной музыки посетители смогут насладиться праздничными играми, принять участие в розыгрыше с шансом выиграть эксклюзивные товары Coca-Cola и насладиться праздничным фуд-траком, который будет подавать вкусные сезонные блюда, ледяную Coca-Cola Zero Sugar.

Конечно, все это на фоне съемки идеального селфи перед культовым красным грузовиком.