Мотоциклист, одетый в костюм сказочного персонажа, оказался опасным нарушителем. Он перевозил пассажирку без шлема и не имел отдельной категории на мотоцикл с коляской (В1). Ему выписали штраф, а мотоцикл забрали на штрафплощадку.

“Вестники праздничного настроения тоже должны соблюдать ПДД, а не подвергать опасности себя и других”, — убеждены принципиальные ровненские полицейские.

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"Сегодня полицейские на улицах города заметили мотоцикл с мотоколяской, в котором пассажир был без шлема, и остановили его. Как оказалось, водитель не имел права управлять, потому что не получал водительское удостоверение соответствующей категории", — сказано в сообщении.

На 33-летнего водителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Отсутствие соответствующей категории) КУоАП. Теперь ему придется заплатить штраф 3400 грн и каким-то образом вернуть мотоцикл со штрафплощадки.

Заметим, что для управления мотоциклом с боковым прицепом в Украине не достаточно категории "А" (мотоциклы) или "В" (легковые автомобили). Для мотоциклов с коляской нужно иметь отдельную категорию "В1".