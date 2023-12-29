Мотоцикліст, вдягнений у костюм казкового персонажа, виявився небезпечним порушником. Він перевозив пасажирку без шолома і не мав окремої категорії на мотоцикл з коляскою (В1). Йому виписали штраф, а мотоцикл забрали на штрафмайданчик.

“Вісники святкового настрою теж повинні дотримуватися ПДР, а не наражати на небезпеку себе та інших”, - переконані принципові рівненські поліцейські.

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“Сьогодні поліцейські на вулицях міста помітили мотоцикл із мотоколяскою, у якому пасажир був без шолома, та зупинили його. Як виявилося, водій не мав права кермувати, тому що не отримував посвідчення водія відповідної категорії”, - сказано у повідомлені.

На 33-річного керманича патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Відсутність відповідної категорії) КУпАП. Тепер йому доведеться сплатити штраф 3400 грн та якимось чином повернути мотоцикл зі штрафмайданчика.

Зауважимо, що для керування мотоциклом з боковим причепом в Україні не достатньо категорії «А» (мотоцикли) або «В» (легкові автомобілі). Для мотоциклів з коляскою потрібно мати окрему категорію «В1».