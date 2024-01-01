У культовій вантажівці Coca‑Cola можна переночувати: як це зробити

Дебютний показ освітленого вогнями капотного автомобіля з напівпричепом пройшов вдало. Маршрут прокладено містами Німеччини та Австрії, де заплановано 33 та 19 зупинок відповідно.

Якщо у маленьких адміністративних центрах святковий автопоїзд затримається на кілька годин, відвідуючи протягом дня два міста, то у містах-мільйонниках цей автомобіль працюватиме за своєю програмою цілий день, а то й по два дні.

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Організатори обіцяють, що у 2024 році легендарний американський автомобіль з вигнутими написами та казковими вогнями подарує гарний настрій не лише дітворі, але й дорослим. Чарівний різдвяний світ з мерехтливими вогнями, святковими ароматами та низкою заходів буде на кожній зупинці, незалежно від того, маленьке це місто на 100 000 жителів чи велике з мільйонним населенням.

Основні моменти включають фотосесії з Сантою, персоналізовані пляшки крижаної Coca-Cola плюс ігри, конкурси, лотереї для дітвори та дорослих. Будуть і VIP-заходи, на які відвідувачам потрібні квитки. Їх розігрують через додаток Coca‑Cola.

Фото: Coca‑Cola

Ексклюзив також буде. Для охочих розігрується лотерея "Виграй ніч у вантажівці". Її учасники можуть виграти незабутню ночівлю в одній із двох різдвяних вантажівок. Одноразова ніч в комфортних умовах уже викликала жвавий інтерес у прихильників чогось незвичного...

А ось у Великій Британії довгоочікуваний Різдвяний тур Coca‑Cola Truck Tour стартує нинішньої суботи, 23 листопада, у Глазго. Звідти розпочнеться рейд, що рознесе магію та доброту Різдва до людей по всій країні.

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Цього року святковий автопоїзд з Різдвяними вогнями виробника напоїв підтримає найбільшу благодійну організацію Великобританії FareShare, яка бореться з голодом і харчовими відходами. У цей святковий сезон Coca‑Cola пожертвує еквівалент до 1 мільйона страв через FareShare.

Організатори заявляють, що буде цікаво, весело й… поживно. Під навісом мерехтливих вогнів і святкової музики відвідувачі зможуть насолодитися святковими іграми, взяти участь у розіграші з шансом виграти ексклюзивні товари Coca‑Cola та насолодитися святковим фуд-траком, який подаватиме смачні сезонні страви, крижану Coca‑Cola Zero Sugar.

Звісно, все це на фоні фільмування ідеального селфі перед культовою червоною вантажівкою.