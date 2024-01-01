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Ринок нових вантажівок в Україні залишається стабільним

Ринок нових вантажівок у листопаді маже не змінився у порівняні з попереднім місяцем, але в порівняні з аналогічним періодом минулого року є невелике зростання.
Ринок вантажівок лишається стабільним - Auto24
Євген Гудущан
logo4 грудня, 10:48
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1089 авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже на 6%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. Renault - 233 од.;
  2. Citroen - 143 од.;
  3. Mercedes-Benz - 100 од.;
  4. MAN - 89 од.;
  5. Scania - 59 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 11,5 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

#Новини #Автобізнес #Вантажівки #Реєстрація авто