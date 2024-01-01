Ринок нових вантажівок в Україні залишається стабільним

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1089 авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже на 6%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault - 233 од.; Citroen - 143 од.; Mercedes-Benz - 100 од.; MAN - 89 од.; Scania - 59 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 11,5 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.