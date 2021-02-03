В январе этого года 901 новая машина пополнила украинский парк коммерческих автомобилей.

С таким результатом рынок новых грузовых и спец авто, несмотря на локдаун, продемонстрировал 6-процентный рост по сравнению с январем 2020 года, сообщает Укравтопром.

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Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые охватили 22% этого сегмента автомобильного рынка. При этом в годовом исчислении, регистрации новых коммерческих Рено увеличились почти на 36% – до 202 единиц.

На втором месте Peugeot – 97 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки подросли на 8% относительно января 2020 года. Третья строчка рейтинга, при 36-процентном падении продаж, у Fiat – 90 автомобилей. Четвертый результат в МАЗ. Спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 22% – до отметки 89 шт. Замыкает пятерку лидеров месяца – Ford. В течение января, как и в прошлом году, 84 машины этой марки получили свои первые регистрационные номера.