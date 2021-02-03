У січні цього року 901 нова машина поповнила український парк комерційних автомобілів.

З таким результатом ринок нових вантажних і спец авто, незважаючи на локдаун, продемонстрував 6-відсотковий ріст відносно січня 2020 року, повідомляє Укравтопром.

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Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault, які охопили 22% цього сегменту автомобільного ринку. При цьому, у річному обчисленні реєстрації нових комерційних Рено збільшилися майже на 36% – до 202 одиниць.

На другому місці Peugeot – 97 машин. Реєстрації нових комерційних автомобілів цієї марки підросли на 8% відносно січня 2020 року. Третя сходинка рейтингу, при 36-відсотковому спаді продажів у Fiat – 90 автомобілів. Четвертий результат у МАЗ. Попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 22% – до позначки 89 шт. Замикає п’ятірку лідерів місяця – Ford. Впродовж січня, як і торік, 84 машини цієї марки отримали свої перші реєстраційні номери.