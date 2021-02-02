У січні 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Україні зупинилася на позначці 5,7 тис. машин.

У порівнянні з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 19%, повідомляє Укравтопром. Таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов’язано, насамперед, з посиленими карантинними обмеженнями у роботі автосалонів, що діяли півмісяця, з 8 по 25 січня.

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Найкращий результат на українському ринку нових авто у перший місяць року продемонструвала японська марка Toyota, 984 автомобіля якої обзавелися своїми першими власниками. При цьому, відносно січня 2020 року реалізація Тойот в Україні впала на 18 відсотків.

Другою за популярністю стала марка Renault з результатом 730 зареєстрованих авто. Від свого показника річної давності Рено відстала майже на 31 відсоток. Третє місце в рейтингу марок у Skoda, яка покращила свій минулорічний показник на 4% до 486 машин. На четвертій позиції Kia – 329 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 24% менше, ніж роком раніше. Замикає п’ятірку лідерів Nissan з результатом 306 авто (-42%).

Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Suzuki – 282 шт. (+38%); Hyundai – 277 шт. (-24%); Mazda – 244 шт. (+24%); Peugeot – 182 шт. (-31%); Ford – 167 шт. (-6%).

Бестселером січня 2021 року став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 430 реєстрацій.