Виробництво автомобілів у Великобританії в 2020 році впало на 29,3% - до 920 928 машин.

Про це свідчать дані британського Товариства виробників і продавців автомобілів (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Найгірший результат з 1984 року обумовлено, в основному, негативним впливом паніки навколо коронавіруса COVID-19 на бізнес і споживачів.

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"Ці гірші за покоління цифри відображають руйнівний вплив пандемії на автомобілебудування в Великобританії, оскільки локдауни призводять до зниження попиту, закриття заводів, загрожують життю і добробуту, - заявив головний виконавчий директор SMMT Майк Хоуз. - Проте, галузь дивиться на 2021 рік з великим оптимізмом, оскільки починається вакцинація і досягнута ясність в тому, як ми торгуємо з Європою (після Brexit), яка залишається нашим найбільшим ринком", - повідомили в Товаристві.

Для внутрішнього ринку в минулому році було випущено 171,89 тис. машин (скорочення на 30,4%), на експорт - 749 038 машин (падіння на 29,1%). Більш 81% автомобілів, випущених в Великобританії, були відправлені на експорт. При цьому Європа продовжувала залишатися основним пунктом призначення для британських машин (53,5%), незважаючи на скорочення поставок на 30,8% - до 400,46 тис.

У грудні випуск автомобілів у Великобританії в цілому знизився на 2,3% - до 71 403, що є мінімальним показником за чотири місяці. При цьому виробництво для внутрішнього ринку підскочило на 51,3% і досягло 16 785 машин, на експорт - впало на 11,9%, до 54 618.

Згідно з прогнозом AutoAnalysis, в 2021 році виробництво автомобілів у Великобританії відновиться приблизно до 1 млн. екземплярів.