В январе 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине остановилось на отметке 5,7 тыс. машин.

По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто уменьшилось на 19%, сообщает Укравтопром. Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, действовали полмесяца, с 8 по 25 января.

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Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировала японская марка Toyota, 984 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2020 года реализация Тойот в Украине упала на 18 процентов.

Второй по популярности стала марка Renault с результатом 730 зарегистрированных авто. От своего показателя годичной давности Рено отстала почти на 31 процент. Третье место в рейтинге марок у Skoda, улучшившей свой прошлогодний показатель на 4% до 486 машин. На четвертой позиции Kia – 329 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 24% меньше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом 306 авто (-42%).

Также в ТОП-10 месяца вошли: Suzuki – 282 шт. (+38%); Hyundai – 277 шт. (-24%); Mazda – 244 шт. (+24%); Peugeot – 182 шт. (-31%); Ford – 167 шт. (-6%).

Бестселлером января 2021 года стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.