Рынку автозапчастей в ближайшие годы грозит настоящая катастрофа. Такова оценка консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

Согласно исследованию экспертов, если в 2019 году рынок запчастей для двигателей внутреннего сгорания по всему миру оценивался в 73 миллиарда долларов, то в 2035 году он снизится до 17 миллиардов долларов. Аналогичная ситуация и с запчастями для трансмиссий, где ожидается снижение с 93 до 25 миллиардов долларов.

Читайте также: Ремонт авто во время войны: если нет запчастей