Ринку автозапчастин найближчими роками загрожує справжня катастрофа. Такою є оцінка консалтингової фірми McKinsey & Company.

Згідно з дослідженням експертів, якщо у 2019 році ринок запчастин для двигунів внутрішнього згоряння у всьому світі оцінювався у 73 мільярди доларів, то у 2035 році він знизиться до 17 мільярдів доларів. Аналогічна ситуація і з запчастинами для трансмісій, де очікується зниження з 93 до 25 мільярдів доларів.

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Основною причиною цього є поява електромобілів, які поступово витіснять автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Ось чому McKinsey & Company радить виробникам деталей двигунів та трансмісій розпочати трансформацію свого бізнесу. Інакше на них чекає поступовий спад виробництва.