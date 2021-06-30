За победу в финале также боролись Mazda R100, Nissan Silvia 1993 и пикап GMC 1941 года.

Hot Wheels Legends ежегодно выбирает лучшие автомобильные проекты и превращает их в игрушки. Вскоре будет объявлен победитель конкурса, а пока производитель игрушек представил финалистов.

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Mazda R100 1972 года имеет чрезвычайно широкие крылья и это потому, что они покрывают широкие колеса. Не ясно, насколько это хорошо для производительности, но выглядит, безусловно, уникально. Под капотом этот R100 имеет трехроторный турбомотор от Mazda Cosmo.

Фото: Mazda R100 / Hot Wheels

GMC Truck 1941 похож на что-то прямо с видеоигр Motorstorm или Onrush. Вряд ли осталось много от оригинального пикапа, кроме слегка ржавого кузова. Он сидит на гигантских рычагах, амортизаторах и пружинах. Неизвестно, что находится под капотом внедорожника, однако эффектные фото драйва на бездорожье намекают на что-то мощное.

Фото: GMC Truck / Hot Wheels

Nissan Silvia 1993 завершает список претендентов. Спорткар выглядит не столь экстремально, по сравнению с двумя другими, но это очень чистое строение с обвесом Rocket Bunny, чрезвычайно широкими колесами и правильным занижением. Фиолетовый, бирюзовый и белый цвета прекрасно подходят для купе 1990-х. Подкапотное пространство автомобиля также закрыто, однако интеркулер спереди намекает на турбомотор.

Фото: Nissan Silvia / Hot Wheels

Победитель: Dodge Daytona Charger "Scraptona" 1969 года. Автомобиль, как следует из его названия (Scrap metal, лом + Daytona), собранный из обломков других машин. По крайней мере именно так он выглядит. На самом деле "Скрептона" имеет расширенный кузов, который вмещает чрезмерно широкие колеса. Он также имеет спойлер "подбородок" спереди, а фары заправленные в отверстия, которые имели бы выдвижные блоки. Внутри салон полностью обнажен, за исключением каркаса, алюминиевых ковшей, металлического руля и ЖК-панели приборов.

В машинном отсеке находится V8 от Richard Petty Racing NASCAR мощностью 740 лошадиных сил. Мотор способен раскручиваться до 8300 об/мин. Он подключен к механической коробке передач с быстросменной задней частью, для оперативного изменения конечных передаточных чисел.

Фото: Dodge Daytona Charger “Scraptona” / Hot Wheels