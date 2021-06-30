За перемогу у фіналі також боролись Mazda R100, Nissan Silvia 1993 року та пікап GMC 1941 року.

Hot Wheels Legends щороку обирає кращі автомобільні проєкти та перетворює їх на іграшки. Незабаром буде оголошено переможця цьогорічного конкурсу, а поки що виробник іграшок представив фіналістів.

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Mazda R100 1972 року має надзвичайно широкі крила і це тому, що вони покривають широкі колеса. Не ясно, наскільки це добре для продуктивності, але виглядає, безумовно, унікально. Під капотом цей R100 має трироторний турбомотор від Mazda Cosmo.

Фото: Mazda R100 / Hot Wheels

GMC Truck 1941 року схожий на щось прямо із відеоігор Motorstorm чи Onrush. Навряд чи залишилось багато від оригінального пікапа, крім злегка іржавого кузова. Він сидить на гігантських важелях, амортизаторах та пружинах. Невідомо, що знаходиться під капотом позашляховика, однак ефектні фото драйву на бездоріжжі натякають на щось потужне.

Фото: GMC Truck / Hot Wheels

Nissan Silvia 1993 року завершує список претендентів. Спорткар виглядає не настільки екстремально, в порівнянні з двома іншими, але це дуже чиста будова з обвісом Rocket Bunny, надзвичайно широкими колесами та правильним заниженням. Фіолетовий, бірюзовий та білий кольори чудово пасують для купе 1990-х. Підкапотний простір авто також закритий, однак інтеркулер спереду натякає на турбомотор.

Фото: Nissan Silvia / Hot Wheels

Переможець: Dodge Daytona Charger “Scraptona” 1969 року. Автомобіль, як слідує з його назви (Scrap metal, брухт + Daytona), зібраний з уламків інших машин. Принаймні саме так він виглядає. Насправді ж “Скрептона” має розширений кузов, який вміщує надмірно широкі колеса. Він також має спойлер “підборіддя” спереду, а фари заправлені в отвори, які мали б висувні блоки. Всередині салон повністю оголений, за винятком каркасу, алюмінієвих ковшів, металевого керма та РК-панелі приладів.

У машинному відсіку знаходиться V8 від Richard Petty Racing NASCAR потужністю 740 кінських сил. Мотор здатен розкручуватись до 8300 об/хв. Він під’єднаний до механічної коробки передач зі швидкозмінною задньою частиною, для оперативної зміни кінцевих передавальних чисел.

Фото: Dodge Daytona Charger “Scraptona” / Hot Wheels