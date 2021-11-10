Льготное растаможивание "евроблях" завершается. С 10 ноября полиция и таможня смогут штрафовать водителей и лиц, ввезших нерастаможенное авто в Украину.

С 10 ноября 2021 года завершается период льготного растаможивания подержанных автомобилей с европейской регистрацией, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года. Однако участники боевых действий на востоке Украины будут иметь дополнительный период для растаможки. Это следует из положений Законов Украины №1402-IX и №1403-IX.

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Во время льготного периода, который длился с 15 июня владельцы легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн с европейской регистрацией, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, имели возможность растаможить их за 1-3 тыс. долл. (в зависимости от возраста автомобиля и объема двигателя). По данным Гостаможслужбы, на 1 ноября этим правом воспользовались 66 тыс. владельцев таких авто, пополнив госбюджет на 2,3 млрд грн.

С 10 ноября полиция может останавливать нерастаможенные “евробляхи” и налагать на их владельцев штраф 8,5 тыс. грн и передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу. Таможенники, в свою очередь, будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине. Впрочем, до 8 февраля 2022 года еще остается возможность льготного растаможивания “евробляхи” для участников боевых действий в зоне проведения ООС.