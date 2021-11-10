Пільгове розмитнення "євроблях" завершується. З 10 листопада поліція та митниця зможуть штрафувати водіїв та осіб що ввезли нерозмитнене авто в Україну.

З 10 листопада 2021 року завершується період пільгового розмитнення вживаних автомобілів з європейською реєстрацією, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року. Проте учасники бойових дій на сході України матимуть додатковий період для розмитнення. Це витікає з положень Законів України №1402-IX та №1403-IX.

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Під час пільгового періоду, який тривав з 15 червня власники легкових та вантажних автомобілів масою до 3,5 тонни з європейською реєстрацією, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року, мали можливість розмитнити їх за 1-3 тис. дол (в залежності від віку автомобіля та об’єму двигуна). За даними Держмитслужби, на 1 листопада цим правом скористалися 66 тис. власників таких авто, поповнивши держбюджет на 2,3 млрд грн.

З 10 листопада поліція може зупиняти нерозмитнені “євробляхи” та накладати на їх власників штрафи у 8,5 тис. грн та передавати дані про ці авто до Держимтслужби. Митники, у свою чергу, стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні. Втім, до 8 лютого 2022 року ще залишається можливість пільгового розмитнення “євробляхи” для учасників бойових дій у зоні проведення ООС.