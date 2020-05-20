Об этом сообщил сегодня, 20 мая, на заседании Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Заработает сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Пока в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации. Всего на территории Украины мы планируем ввести в работу около 700 таких камер. Соответствующий график, адреса и порядок мы представим публично, чтобы каждый смог ознакомиться, после принятия этого постановления», - отметил министр внутренних дел Украины.

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Арсен Аваков также сказал, что данное постановление предлагается МВД Украины в полной согласованности с новыми Законами, которые были приняты и подписаны президентом Украины для внедрения автоматической системы фотовидеофиксации.

Ранее МВД сообщалось о переносе запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения 1 мая до окончания режима строгого карантина.

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