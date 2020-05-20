Про це повідомив сьогодні, 20 травня, на засіданні Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо зупустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», - зазначив міністр внутрішніх справ України.

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Арсен Аваков також сказав, що дана постанова пропонується МВС України в повній узгодженості з новими Законами, які були прийняті та підписані президентом України для запровадження автоматичної системи фотовідеофіксації.

Раніше МВС повідомлялось про перенос запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 травня до закінчення режиму суворого карантину.

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