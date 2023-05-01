С сегодняшнего дня на междугородных дорогах можно не включать ближний свет фар в светлое время суток.

С 1 мая отменяется обязательное включение водителями дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия – ближнего света фар в дневное время суток во время езды вне населенных пунктов.

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Пункт 9.8. Правил дорожного движения Украины сформулированы следующим образом: С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.