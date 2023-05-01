Від сьогодні на міжміських дорогах можна не вмикати ближнє світло фар у світлу пору доби.

З 1 травня скасовується обов’язкове включення водіями денних ходових вогнів, або у разі їх відсутності – ближнього світла фар у денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

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Пункт 9.8. Правил дорожнього руху України сформульовано наступним чином: З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.