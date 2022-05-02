С 1 мая ближний свет фар в светлое время суток стал не обязательным на украинских дорогах.

В Украине начала действовать “летняя” редакция Правил дорожного движения. Теперь включать дневной свет или ходовые огни в светлое время суток вне населенных пунктов не обязательно.

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“С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар”, – сказано в ПДД Украины (п. 9.8).