З першого травня ближнє світло фар у світлу пору доби стало не обов'язковим на українських дорогах.

В Україні почала діяти "літня" редакція Правил дорожнього руху. Тепер вмикати денне світло або ходові вогні у світлу пору доби поза населеними пунктами не обов’язково.

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"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", – сказано у ПДР України (п. 9.8).