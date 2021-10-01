"Письма счастья" теперь будут посылать не только автовладельцам, машины которых превысили скорость или выехали на полосу движения общественного транспорта. Штрафы получат и владельцы грузовиков, которые ездят с перегрузкой.
В пятницу, 1 октября, вступают в силу законодательные изменения, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений грузовых норм, зафиксированных с помощью WIM-комплексов.
Читайте также: 14 миллионов долларов заплатили украинцы за камеры автофиксации
Как будет происходить автоматический габаритно-весовой контроль?
С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weight-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Инспектор проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату направляется по почте владельцу авто (или директору предприятия, если авто зарегистрировано на юридическое лицо).
Автовладелец должен уплатить штраф в течение 10 дней со дня получения письма. В случае неуплаты штрафа – он будет взиматься в принудительном порядке Государственной исполнительной службой Украины.
Вводятся еще следующие изменения:
- у инспекторов Укртрансбезопасности больше полномочий. Отныне, при обнаружении признаков нарушения весовых или габаритных параметров сотрудники службы смогут осуществлять сопровождение ТС к ближайшему месту взвешивания (на расстояние до 50 км);
- блокировать дальнейшее движение нарушителя;
- копировать и сканировать документы водителей, использовать их при рассмотрении дел о нарушениях.
Установление паритетной ответственности участников рынка грузоперевозок
Одна из ключевых новелл – ответственность грузоотправителя как первого звена перевозок. Внесение недостоверной информации в ТТН и превышение установленных весовых и габаритных норм влечет за собой штраф 51 тысячу грн.
Повышается ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм в зависимости от процентов:
- от 5% до 10% – 8,5 тысяч грн;
- от 10% до 20% – 17 тысяч грн;
- от 20% до 30% – 34 тысячи грн;
- более 30% – 51 тысяча грн;
- невыполнение законных требований сотрудника Укртрансбезопасности будет нести за собой наложение штрафа в размере 850 – 2 550 грн;
- внедряется ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК – 51 тысяча грн.
Также увеличиваются штрафы за:
- перевозки пассажиров и грузов без соответствующих документов – 17 тысяч грн
- осуществление международных перевозок резидентами/нерезидентами пассажиров или грузов без документов – 34 тысячи грн.