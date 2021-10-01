"Письма счастья" теперь будут посылать не только автовладельцам, машины которых превысили скорость или выехали на полосу движения общественного транспорта. Штрафы получат и владельцы грузовиков, которые ездят с перегрузкой.

В пятницу, 1 октября, вступают в силу законодательные изменения, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений грузовых норм, зафиксированных с помощью WIM-комплексов.

Читайте также: 14 миллионов долларов заплатили украинцы за камеры автофиксации

Как будет происходить автоматический габаритно-весовой контроль?

С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weight-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Инспектор проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату направляется по почте владельцу авто (или директору предприятия, если авто зарегистрировано на юридическое лицо).

Автовладелец должен уплатить штраф в течение 10 дней со дня получения письма. В случае неуплаты штрафа – он будет взиматься в принудительном порядке Государственной исполнительной службой Украины.

Вводятся еще следующие изменения:

у инспекторов Укртрансбезопасности больше полномочий. Отныне, при обнаружении признаков нарушения весовых или габаритных параметров сотрудники службы смогут осуществлять сопровождение ТС к ближайшему месту взвешивания (на расстояние до 50 км);

блокировать дальнейшее движение нарушителя;

копировать и сканировать документы водителей, использовать их при рассмотрении дел о нарушениях.

Установление паритетной ответственности участников рынка грузоперевозок

Одна из ключевых новелл – ответственность грузоотправителя как первого звена перевозок. Внесение недостоверной информации в ТТН и превышение установленных весовых и габаритных норм влечет за собой штраф 51 тысячу грн.

Повышается ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм в зависимости от процентов:

от 5% до 10% – 8,5 тысяч грн;

от 10% до 20% – 17 тысяч грн;

от 20% до 30% – 34 тысячи грн;

более 30% – 51 тысяча грн;

невыполнение законных требований сотрудника Укртрансбезопасности будет нести за собой наложение штрафа в размере 850 – 2 550 грн;

внедряется ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК – 51 тысяча грн.

Также увеличиваются штрафы за: