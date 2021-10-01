"Листи щастя" тепер надсилатимуть не тільки автовласникам, машини яких перевищили швидкість або виїхали на смугу руху громадського транспорту. Штрафи отримають і власники вантажівок, які їздять з перевантаженням.

У п'ятницю, 1 жовтня, набувають чинності законодавчі зміни, що впроваджують автоматичну фіксацію порушень вантажних норм, зафіксованих за допомогою WIM-комплексів.

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Як відбуватиметься автоматичний габаритно-ваговий контроль?

За допомогою вмонтованих в дорожнє покриття датчиків, система WIM (Weight-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті.

Інспектор перевіряє дані, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова з реквізитами на сплату надсилається поштою власнику авто (або директору підприємства, якщо авто зареєстровано на юридичну особу).

Автовласник має сплатити штраф протягом 10 днів з дня отримання листа. У разі не сплати штрафу - він стягуватиметься в примусовому порядку Державною виконавчою службою України.

Запроваджуються ще такі зміни:

інспектори Укртрансбезпеки матимуть більше повноважень. Відтепер, під час виявлення ознак порушення вагових або габаритних параметрів співробітники служби зможуть здійснювати супроводження ТЗ до найближчого місця зважування (на відстань до 50 км).

блокувати подальший рух порушника.

копіювати та сканувати документи водіїв, використовувати їх під час розгляду справ про порушення.

Встановлення паритетної відповідальності учасників ринку вантажоперевезень

Одна з ключових новел - відповідальність вантажовідправника як першої ланки перевезень. Внесення недостовірної інформації у ТТН та перевищення встановлених вагових та габаритних норм несе за собою 51 000 грн

Підвищується відповідальність за порушення. Встановлених габаритно-вагових норм в залежності від відсотків :

від 5 % до 10 % - 8 500 грн

від 10 % до 20 % - 17 000 грн

від 20% до 30 % - 34 000 грн

більше 30 % - 51 000 грн

невиконання законних вимог співробітника Укртрансбезпеки нестиме за собою накладення штрафу у розмірі 850 - 2 550 грн

впроваджується відповідальність за відмову або ухилення від проходження ГВК - 51 000 грн.

Також збільшуються штрафи за: