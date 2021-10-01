"Листи щастя" тепер надсилатимуть не тільки автовласникам, машини яких перевищили швидкість або виїхали на смугу руху громадського транспорту. Штрафи отримають і власники вантажівок, які їздять з перевантаженням.
У п'ятницю, 1 жовтня, набувають чинності законодавчі зміни, що впроваджують автоматичну фіксацію порушень вантажних норм, зафіксованих за допомогою WIM-комплексів.
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Як відбуватиметься автоматичний габаритно-ваговий контроль?
За допомогою вмонтованих в дорожнє покриття датчиків, система WIM (Weight-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті.
Інспектор перевіряє дані, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова з реквізитами на сплату надсилається поштою власнику авто (або директору підприємства, якщо авто зареєстровано на юридичну особу).
Автовласник має сплатити штраф протягом 10 днів з дня отримання листа. У разі не сплати штрафу - він стягуватиметься в примусовому порядку Державною виконавчою службою України.
Запроваджуються ще такі зміни:
- інспектори Укртрансбезпеки матимуть більше повноважень. Відтепер, під час виявлення ознак порушення вагових або габаритних параметрів співробітники служби зможуть здійснювати супроводження ТЗ до найближчого місця зважування (на відстань до 50 км).
- блокувати подальший рух порушника.
- копіювати та сканувати документи водіїв, використовувати їх під час розгляду справ про порушення.
Встановлення паритетної відповідальності учасників ринку вантажоперевезень
Одна з ключових новел - відповідальність вантажовідправника як першої ланки перевезень. Внесення недостовірної інформації у ТТН та перевищення встановлених вагових та габаритних норм несе за собою 51 000 грн
Підвищується відповідальність за порушення. Встановлених габаритно-вагових норм в залежності від відсотків :
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн
- від 20% до 30 % - 34 000 грн
- більше 30 % - 51 000 грн
- невиконання законних вимог співробітника Укртрансбезпеки нестиме за собою накладення штрафу у розмірі 850 - 2 550 грн
- впроваджується відповідальність за відмову або ухилення від проходження ГВК - 51 000 грн.
Також збільшуються штрафи за:
- - перевезення пасажирів та вантажів без відповідних документів - 17 000 грн
- - здійснення міжнародних перевезень резидентами/нерезидентами пасажирів чи вантажів без документів - 34 000 грн.