С 1 октября в Украине вне населенных пунктов даже днем водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар при движении.

Уже скоро, с 1 октября по 1 мая, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет фар. Это требование указано в п. 9.8 правил дорожного движения, – говорится в сообщении патрульной полиции.

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В случае выявления такого нарушения полицейские часто привлекают водителей к административной ответственности за нарушение п. 9.8. ПДД Украины по ч. 2 ст. 122 КУоАП и применяют санкции за такое нарушение в виде штрафа в размере 425 грн. Однако в этом случае действия правоохранителей являются неправомерными из-за неправильного толкования ПДД и применения норм КУоАП.

Так, ч. 2 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними световыми приборами, однако она наступает только тогда, когда водители едут без включения фар в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. К этому их четко обязывает другой пункт ПДД – 19. Кроме того, и сама статья предусматривает наказание за нарушение правил пользования предупредительными сигналами в процессе начале движения или изменении его направления, а вот о наказании за невключение приборов во время движения – ничего не говорится.

В то же время включение ближнего света фар в светлое время суток является предупредительным сигналом именно во время движения (п. 9.1 (г) ПДД).

Итак, штрафа за невключение фар за городом в дневное время суток не существует. За нарушение этого правила есть только предупреждение.