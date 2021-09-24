З 1 жовтня в Україні поза населеними пунктами навіть вдень водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху.

Вже скоро, з 1 жовтня до 1 травня, на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності – ближнє світло фар. Ця вимога вказана у п. 9.8 правил дорожнього руху, - йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Читайте також: Хто з поліцейських може оштрафувати водія

У разі виявлення такого порушення поліцейські часто притягують водіїв до адміністративної відповідальності за порушення п. 9.8. ПДР України за ч. 2 ст. 122 КУпАП та застосовують санкцію за таке порушення у вигляді штрафу в розмірі 425 грн. Однак у цьому разі дії правоохоронців є неправомірними через неправильне тлумачення ПДР і застосування норм КУпАП.

Так, ч. 2 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніми світловими приладами, однак вона настає тільки тоді, коли водії їдуть без увімкнення фар у темний час доби або в умовах недостатньої видимості. До цього їх чітко зобов'язує інший пункт ПДР – 19. Крім того, та сама стаття передбачає покарання за порушення правил користування попереджувальними сигналами у процесі початку руху чи зміні його напрямку, а ось про покарання за неввімкнення приладів під час руху – нічого не говориться.

Водночас ввімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби є попереджувальним сигналом саме під час руху (п. 9.1 (г) ПДР).

Отже, штрафу за неввімкнення фар за містом у денний час доби не існує. За порушення цього правила є тільки попередження.