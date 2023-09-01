Вступили в силу протокольные договоренности о выполнении грузовых перевозок без дозволов, заключенных Министерством транспорта Норвегии и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Упрощенный режим, уже получивший название "транспортный безвиз" начал действовать с 0:00 нынешней ночью. Он относится как к двусторонним, так и к транзитным перевозкам грузовиками экологического стандарта Евро-5 и выше.

Пропуском «безвиз» в норвежское Королевство для наших перевозчиков является сертификат о подтверждении класса экологичности грузовика.

"Расширяем список стран, с которыми фактически действует «транспортный безвиз» – сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Эта норма будет действовать, как минимум, до 30 июня 2024 года", – подчеркнул замминистра Сергей Деркач.

Читайте также Танки и бронированные грейдеры: какую технику отправила Норвегия Украине

Для транспортных средств низшего класса экологичности путь в Норвегию не закрыт, разрешено выполнять перевозки при наличии действующих разрешений: норвежская сторона выдала украинским перевозчикам на следующий год 250 универсальных разрешений и 50 транзитных из третьих стран.

Напомним, между Европейским Союзом и Украиной действует соглашение о выполнении двусторонних и транзитных перевозок без разрешений. Благодаря этому можно выполнять безразрешительные перевозки в 27 стран ЕС.