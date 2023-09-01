Набули чинності протокольні домовленості про виконання вантажних перевезень без дозволів, які уклали Міністерство транспорту Норвегії та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Спрощений режим, що вже отримав назву "транспортний безвіз" почав діяти з 0:00 нинішньої ночі. Він стосується як двосторонніх, так і транзитних перевезень вантажівками екологічного стандарту Євро-5 і вище.

Перепусткою у «безвіз» до норвезького Королівства для наших перевізників є сертифікат про підтвердження класу екологічності вантажівки.

"Розширюємо список країн, з якими фактично діє «транспортний безвіз» – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Ця норма діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

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Для транспортних засобів нижчого класу екологічності шлях у Норвегію не закритий, дозволено виконувати перевезення за наявності діючих дозволів: норвезька сторона видала українським перевізникам на наступний рік 250 універсальних дозволів та 50 транзитних з/до третіх країн.

Нагадаємо, між Європейським Союзом та Україною діє угода про виконання двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів. Завдяки цьому є можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.