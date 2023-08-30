С 1 сентября транспорт, не отвечающий требованиям ЕВРО-2, или не имеющий соответствующих документов, Укртрансбезопасность не будет выпускать из страны.
С 1 сентября пассажирские транспортные средства, не соответствующие нормам экологичности, не будут выпускаться за границу, сообщила Укртрансбезопасность. Минимальное требование к классу экологичности – ЕВРО-2.
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Следовательно, если на пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указанный класс – ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы «18-60» станет невозможно.
Поэтому до 31 августа владельцам транспортных средств, где класс экологичности не указан или указан ЕВРО-1, необходимо обновить данные.
Кроме того, с 1 сентября к заявлениям о получении лицензии также нужно добавить:
- сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средств, заверенных заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства;
- временные регистрационные талоны, если предусмотрено их оформление.