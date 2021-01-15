Превышение допустимых габаритно-весовых норм более чем в два раза зафиксировано в Днепропетровской области.

Нарушение выявлено в Кривом Роге. Во время документального габаритно-весового контроля работники Приднепровского межрегионального управления Укртрансбезопасности совместно с патрульной полицией зафиксировали значительное превышение габаритно-весовых норм в ТС марки DAF.

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Общая масса транспортного средства составляла 83 640 кг – на 109,1% выше допустимых параметров. Начислена плата за проезд на сумму 5 676,75 евро.