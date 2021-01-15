Перевищення допустимих габаритно-вагових норм більш ніж у два рази зафіксоване на Дніпропетровщині.

Порушення виявлене у Кривому Розі. Під час документального габаритно-вагового контролю працівники Придніпровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією зафіксували значне перевищення габаритно-вагових норм у ТЗ марки DAF.

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Загальна маса транспортного засобу складала 83 640 кг – на 109,1% вище допустимих параметрів. Нараховано плату за проїзд на суму 5 676,75 євро.