Боротьба з перевантаженими вантажівками виходить на новий рівень. У Мінінфраструктури обіцяють в цьому році збільшити кількість вагових комплексів до 100 з існуючих 40.

За підсумками минулого року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 700 тисяч транспортних засобів, складено більше 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано понад 137 млн грн плати за перевантаження.

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"У 2020 році ми оголосили бій перевантаженим фурам, запровадили посилений габаритно-ваговий контроль і продовжуємо працювати над реформуванням і цифровізацією Укртрансбезпеки задля виключення людського фактора. Центр обробки даних ГВК, необхідний для запровадження системи автоматичної фіксації порушень, вже також готовий до експлуатації. Влаштовано більше 40 WiM-комплексів. А в цьому році працюватимемо не менше 100 WiM", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У розрізі регіонів за підсумками року найбільше плати за проїзд було нараховано в Одеській, Херсонській і Київській областях.

За словами Владислава Криклія, повна автоматизація і цифровізація усіх процесів задля виключення людського фактора залишається головною метою відомства у реформуванні Укртрансбезпеки. Але для повноцінного запуску автоматичної системи ГВК в Україні потрібно прийняття депутатами в цілому законопроектів №3742 і №3743.

"Зараз Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроект №3743, яким передбачено відмову від плати за проїзд та переведення відповідальності за порушення габаритно-вагових норм в площину КУПаП. Це дозволить спростити процедуру стягнення та збільшити відсоток сплачених штрафів", - зазначив голова Укртрансбезпеки Єгор Прокопчук.