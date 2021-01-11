Борьба с перегруженными грузовиками выходит на новый уровень. В Мининфраструктуры обещают в этом году увеличить количество весовых комплексов до 100 из существующих 40.

По итогам прошлого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 700 тысяч транспортных средств, составлено более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн ​​грн платы за перегрузки.

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"В 2020 году мы объявили бой перегруженным фурам, ввели усиленный габаритно-весовой контроль и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией Укртрансбезопасности для исключения человеческого фактора. Центр обработки данных ГВК, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже также готов к эксплуатации. Устроено больше 40 WiM-комплексов. А в этом году будет работать не менее 100 WiM", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В разрезе регионов по итогам года больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

По словам Владислава Криклия, полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании Укртрансбезопасности. Но для полноценного запуска автоматической системы ГВК в Украине требуется принятие депутатами в целом законопроектов №3742 и №3743.

"Сейчас Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект №3743, предусматривающий отказ от платы за проезд и перевод ответственности за нарушение габаритно-весовых норм в плоскость КУоАП. Это позволит упростить процедуру взыскания и увеличить процент уплаченных штрафов", – отметил председатель Укртрансбезопасности Егор Прокопчук .