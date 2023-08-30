З 1 вересня транспорт який не відповідає вимогам ЄВРО-2, або не має відповідних документів, Укртрансбезпека не буде випускати з країни.

З 1 вересня пасажирські транспортні засоби, що не відповідатимуть нормам екологічності, не випускатимуть за кордон, повідомила Укртрансбезпека. Мінімальна вимога до класу екологічності – ЄВРО-2.

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Отже, якщо на пасажирський транспортний засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас - ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону «18-60» стане неможливо.

Тому до 31 серпня власникам транспортних засобів, де клас екологічності не вказано або вказано ЄВРО-1, необхідно оновити дані.

Крім того, з 1 вересня до заяв про отримання ліцензії також потрібно буде додати: