С 1 сентября сервисные центры МВД переходят на пятидневный график работы.

Более 4 месяцев Сервисные центры МВД работали по шестидневному рабочему графику. Теперь возвращаются к пятидневному.

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Новый распорядок работы территориальных сервисных центров МВД, предоставляющих услуги:

  • вт, ср, чт, пт - начало рабочего дня в 9:00, завершение рабочего дня в 18:00;
  • сб – начало рабочего дня в 9:00, завершение рабочего дня в 16:45;
  • вс, пн – выходные дни.

Следует учитывать, что:

  • наибольшее количество посетителей наблюдается во вторник и субботу;
  • получить талон в терминале можно не позднее чем за час до конца рабочего дня, определенного графиком работы соответствующего сервисного центра МВД.

Распорядок работы Главного сервисного центра МВД и региональных сервисных центров МВД:

  • пн, вт, ср, чт - с 9:00 до 18:00;
  • пт - с 9:00 до 16:45;
  • сб, вс – выходные дни;
  • обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.