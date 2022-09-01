С 1 сентября сервисные центры МВД переходят на пятидневный график работы.
Более 4 месяцев Сервисные центры МВД работали по шестидневному рабочему графику. Теперь возвращаются к пятидневному.
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Новый распорядок работы территориальных сервисных центров МВД, предоставляющих услуги:
- вт, ср, чт, пт - начало рабочего дня в 9:00, завершение рабочего дня в 18:00;
- сб – начало рабочего дня в 9:00, завершение рабочего дня в 16:45;
- вс, пн – выходные дни.
Следует учитывать, что:
- наибольшее количество посетителей наблюдается во вторник и субботу;
- получить талон в терминале можно не позднее чем за час до конца рабочего дня, определенного графиком работы соответствующего сервисного центра МВД.
Распорядок работы Главного сервисного центра МВД и региональных сервисных центров МВД:
- пн, вт, ср, чт - с 9:00 до 18:00;
- пт - с 9:00 до 16:45;
- сб, вс – выходные дни;
- обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.