З 1 вересня Сервісні центри МВС переходять на п’ятиденний графік роботи.

Понад 4 місяці Сервісні центри МВС працювали за шестиденним робочим графіком. Тепер повертаються до п’ятиденного.

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Новий розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

  • вт, ср, чт, пт — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 18:00;
  • сб — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 16:45;
  • нд, пн — вихідні дні.

Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС:

  • пн, вт, ср, чт — з 9:00 до 18:00;
  • пт — з 9:00 до 16:45;
  • сб, нд — вихідні дні;
  • обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Варто зважати, що:

  • найбільша кількість відвідувачів спостерігається у вівторок та суботу;
  • отримати талон в терміналі можна не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.