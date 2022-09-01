З 1 вересня Сервісні центри МВС переходять на п’ятиденний графік роботи.

Понад 4 місяці Сервісні центри МВС працювали за шестиденним робочим графіком. Тепер повертаються до п’ятиденного.

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Новий розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

вт, ср, чт, пт — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 18:00;

сб — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 16:45;

нд, пн — вихідні дні.

Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС:

пн, вт, ср, чт — з 9:00 до 18:00;

пт — з 9:00 до 16:45;

сб, нд — вихідні дні;

обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Варто зважати, що: