З 1 вересня Сервісні центри МВС переходять на п’ятиденний графік роботи.
Понад 4 місяці Сервісні центри МВС працювали за шестиденним робочим графіком. Тепер повертаються до п’ятиденного.
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Новий розпорядок роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:
- вт, ср, чт, пт — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 18:00;
- сб — початок робочого дня о 9:00, завершення робочого дня о 16:45;
- нд, пн — вихідні дні.
Розпорядок роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС:
- пн, вт, ср, чт — з 9:00 до 18:00;
- пт — з 9:00 до 16:45;
- сб, нд — вихідні дні;
- обідня перерва з 13:00 до 13:45.
Варто зважати, що:
- найбільша кількість відвідувачів спостерігається у вівторок та суботу;
- отримати талон в терміналі можна не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС.