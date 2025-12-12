С 1 января 2026 года налоги на авто значительно вырастут

До 31 декабря 2025 года в Украине действует налоговая льгота: операции по ввозу электромобилей и их поставки на таможенной территории Украины были освобождены от уплаты НДС. С нового года ситуация изменится, сообщает Народный депутат и председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Читайте также: В 2026 году повысят налоги на топливо: на сколько оно подорожает

Ввоз электрокаров в Украину и их поставки на территории Украины будет осуществляться с начислением НДС. Новое правило касается всех автомобилей, независимо от того, были ли они завезены ранее без уплаты НДС, а также независимо от даты оформления права собственности.

Импорт электромобилей с 2026 года будет облагаться НДС для всех импортеров: официальных дилеров, компаний и обычных граждан.

Поставка электромобилей на территории Украины дилерами также будет осуществляться с начислением НДС. Это включает и те автомобили, которые были ввезены до 1 января 2026 года по льготным условиям.

Для граждан при продаже собственного электромобиля на территории Украины правила не меняются. НДС не начисляется, поскольку физические лица не являются плательщиками НДС.

Если нужно, могу подготовить из этого материала полноценную новость по вашим редакционным критериям или сделать текст инфографики в виде обычного текста.