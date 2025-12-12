З 1 січня 2026 року податки на авто значно зростуть

До 31 грудня 2025 року в Україні діє податкова пільга: операції з ввезення електромобілів та їх постачання на митній території України були звільнені від сплати ПДВ. З нового року ситуація зміниться, повідомляє Народний депутат та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Ввезення електрокарів в Україну та їхнє постачання на території України здійснюватиметься з нарахуванням ПДВ. Нове правило стосується усіх автомобілів, незалежно від того, чи були вони завезені раніше без сплати ПДВ, а також незалежно від дати оформлення права власності.

Імпорт електромобілів з 2026 року обкладатиметься ПДВ для всіх імпортерів: офіційних дилерів, компаній та звичайних громадян.

Постачання електромобілів на території України дилерами також буде здійснюватися з нарахуванням ПДВ. Це включає і ті автомобілі, які були ввезені до 1 січня 2026 року за пільговими умовами.

Для громадян при продажу власного електромобіля на території України правила не змінюються. ПДВ не нараховується, оскільки фізичні особи не є платниками ПДВ.

