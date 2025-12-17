С 1 января АЗС будут штрафовать за нерозбавленный бензин

Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ, среди прочего, предусматривал изменение подходов к обязательному содержанию биотоплива в бензинах и продление переходного периода без штрафов за чистое топливо без примесей спирта.

Что произошло

Как свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента, он передан на повторное второе чтение с сокращенным сроком подготовки. Впрочем, по информации enkorr, проголосовать за документ до конца года могут не успеть.

"Голосование завалила Тимошенко (Юлия Тимошенко, глава парламентской фракции "Батькивщина" – прим. enkorr). Вероятно, новое рассмотрение состоится в середине января", – сообщил собеседник издания.

Этот законопроект №13219, разработан Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, предусматривал увеличение обязательной доли примесей биотоплива в бензинах и повышение содержания биоэтанола до более 7% (Е10), несколько важных технических формулировок, синхронизирующих украинские нормы с европейскими, и продление периода без применения штрафов до 1 июля 2026 года.

Поскольку законопроект не приняли, остаются в силе положения закона №3769-IX. Согласно ему, с 1 мая 2025 года бензины с октановым числом ниже 98 должны содержать 5% биоэтанола. В то же время в июне 2025 года Верховная Рада отложила применение штрафов за несоблюдение этого требования - ответственность должна начать действовать с 1 января 2026 года.

Таким образом, при отсутствии новых законодательных решений штрафная ответственность для операторов рынка может вернуться уже с начала нового года. По мнению директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, рынок пока не готов к немедленному выполнению таких требований.

Почему будут проблемы

"Весь бензин с биокомпонентом импортируется. Зарубежные производители уже элементарно не смогут поставить его в производство, потому что как минимум нужно закупить биокомпоненты, внести изменения в технологические процессы, графики производства и отгрузок", - отметил он.

В то же время эксперт сомневается в прекращении поставок бензина владельцами заправочных станций, потому что это будет означать коллапс. "Регуляторам и рынку надо решать, как выходить из этой ситуации, тем более, что возвращение к бензину со спиртом пока проблематично даже при отсутствии таких форс-мажорных обстоятельств", – говорит Куюн.

Напомним, законодательством предусматривается несколько уровней штрафов за различные нарушения по добавлению биоэтанола в бензины. За каждые 1 000 литров отпущенных бензинов с несоблюдением требований относительно нормативной доли примесей биоэтанола штраф составляет 18 168 грн. За менее чем семь дней задержки с представлением информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку более чем в семь дней или непредставление такой информации вообще – 333 080 грн.