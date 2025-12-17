З 1 січня АЗС штрафуватимуть за нерозбавлений бензин

Верховна Рада не підтримала проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел”. Документ, серед іншого, передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біопалива у бензинах і продовження перехідного періоду без штрафів за чисте пальне без домішок спирту.

Що сталося

Як свідчить картка законопроекту на сайті парламенту, його передано на повторне друге читання зі скороченим строком підготовки. Втім, за інформацією enkorr, проголосувати за документ до кінця року можуть не встигнути.

Цей законопроект №13219, розроблений Комітетом Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передбачав збільшення обов’язкової частки домішок біопалива у бензинах і підвищення вмісту біоетанолу до понад 7% (Е10), декілька важливих технічних формулювань, що синхронізують українські норми з європейськими, й продовження періоду без застосування штрафів до 1 липня 2026 року.

Оскільки законопроект не ухвалили, залишаються чинними положення закону №3769-IX. Згідно з ним, з 1 травня 2025 року бензини з октановим числом нижче 98 мають містити 5% біоетанолу. Водночас у червні 2025 року Верховна Рада відклала застосування штрафів за недотримання цієї вимоги — відповідальність має почати діяти з 1 січня 2026 року.

Чому будуть проблеми

Таким чином, за відсутності нових законодавчих рішень штрафна відповідальність для операторів ринку може повернутися вже з початку нового року. На думку директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, ринок наразі не готовий до негайного виконання таких вимог.

«Весь бензин з біокомпонентом імпортується. Закордонні виробники вже елементарно не зможуть поставити його у виробництво, бо як мінімум потрібно закупити біокомпоненти, внести зміни у технологічні процеси, графіки виробництва і відвантажень», — зазначив він.

Водночас експерт сумнівається у припиненні постачання бензину власниками заправних станцій, бо це означатиме колапс. «Регуляторам і ринку треба вирішувати, як виходити з цієї ситуації, тим більше, що повернення до бензину зі спиртом наразі проблематично навіть за відсутності таких форс-мажорних обставин», – каже Куюн.

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки домішок біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.