Лицам без прививок или негативных тестов на COVID-19 запретят передвигаться между областями.

В связи с повышением “уровня заболеваемости COVID-19” с 21 октября 2021 года Правительство вводит ограничения в регионах, где установлен “желтый” или “красный” уровень эпидемической опасности. Новые правила распространяются на автобусные, железнодорожные и авиационные перевозки межобластного сообщения.

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Всем пассажирам, а также водителям или членам экипажа необходимо иметь при себе один из документов:

бумажный или электронный международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий полную или частичную (1 доза) вакцинацию от COVID-19;

документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О;

документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19 (сертификат в разработке) ;

отрицательный результат ПЦР - или экспресс-тест на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до поездки.

Меры не касаются внутреннего городского общественного транспорта. Также требования не применяются к гражданам, которые моложе 18 лет.