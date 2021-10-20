Особам без щеплень або негативних тестів на COVID-19 заборонять пересуватись між областями.

У зв’язку з “підвищенням рівня захворюваності на COVID-19” з 21 жовтня 2021 року Уряд впроваджує обмеження у регіонах, де встановлено “жовтий” або “червоний” рівень епіднебезпеки. Нові правила розповсюджуються на автобусні, залізничні та авіаційні перевезення міжобласного сполучення.

Читайте також: Українцям без щеплень або негативного тесту заборонять пересуватись між областями у громадському транспорті

Усім пасажирам, а також водіям або членам екіпажу, необхідно мати при собі один із документів:

паперовий або електронний міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує повну або часткову (1 доза) вакцинацію від COVID-19;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О;

документ, що підтверджує одужання особи від COVID-19 (сертифікат у розробці) ;

негативний результат ПЛР- або експрес-тест на COVID-19, проведений не більше як за 72 години до поїздки.

Заходи не стосуються внутрішнього міського громадського транспорту. Також вимоги не застосовуються до громадян, які молодше 18 років.