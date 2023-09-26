С 27 сентября по 1 декабря будет ограничено движение транспорта на участке Кольцевой дороги от выезда из г. Вишневое в Жулянский путепровод.

Со среды, 27 сентября, и до 1 декабря капитальный ремонт продолжится на участке Кольцевой дороги от выезда из г. Вишневое в Жулянский путепровод. Об этом сообщает УК “Киевавтодор”.

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Из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта на двух полосах в каждом направлении. Также будет закрыт левый поворот с Кольцевой дороги на ул. Николая Трублаини и с ул. Николая Трублаини на Окружную дорогу (в сторону Одесской площади).

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать изменения при планировании маршрута.