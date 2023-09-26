Із 27 вересня до 1 грудня буде обмежений рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від виїзду з м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Від середи, 27 вересня, і до 1 грудня капітальний ремонт продовжиться на ділянці Кільцевої дороги від виїзду з м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

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Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі).

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування маршруту.